Молодой человек, воспользовавшись мобильным приложением с аккаунта незнакомой гражданки, приобретенный в сети Интернет, открыл машину, завел её и совершил незаконную поездку...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮЗАО и Юго-Западного округа и ОМВД России по району Южное Бутово задержали подозреваемого в неправомерном завладении автомобилем.В территориальный отдел полиции обратился гражданин, работающий в системе каршеринг. Он сообщил, что неизвестное лицо неправомерно завладело автомашиной марки «Mercedes-Benz CLA 200» стоимостью 1,8 млн рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний москвич. Установлено, что молодой человек, воспользовавшись мобильным приложением с аккаунта незнакомой гражданки, приобретенный в сети Интернет, открыл машину, завел её и совершил незаконную поездку.Отделением дознания ОМВД России по району Южное Бутово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56