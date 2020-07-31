В приложении мужчине сообщали адрес, где необходимо забрать закладку с поддельными денежными средствами. После этого он упаковывал купюры в конверты и направлял их заказчикам курьерской доставкой...

«Сотрудники ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами из ОЭБиПК УВД по СЗАО и УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в сбыте поддельных денежных средств», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Подозреваемый был задержан при попытке сбыта поддельных купюр в одном из офисов доставки в Новотушинском проезде. У злоумышленника изъято 3 конверта, в которых находилась 51 купюра достоинством 5 тысяч рублей. Согласно проведенному исследованию изъятые купюры по способу печати реквизитов и защитных элементов не соответствуют образцам аналогичной печатной продукции предприятий Гознак и являются поддельными.По словам задержанного, в одном из мессенджеров он получил предложение о подработке. В приложении ему сообщали адрес, где необходимо забрать закладку с поддельными денежными средствами. После чего он упаковывал купюры в конверты и направлял их заказчикам курьерской доставкой. Для подтверждения своих действий мужчина направлял фотографию квитанции, а потом получал денежное вознаграждение. По предварительной информации подозреваемый направил свыше 40 конвертов, количество купюр в каждом заказе было разным.Следователем СЧ СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56