Задержание группы россиян в Белоруссии является частью предвыборных маневров Александра Лукашенко, уверены эксперты. О том, какую цель он мог преследовать, высказался член политсовета Объединенной гражданской партии Лев Марголин.

Задержание группы россиян в Белоруссии является частью предвыборных маневров Александра Лукашенко, уверены эксперты. О том, какую цель он мог преследовать, высказался член политсовета Объединенной гражданской партии Лев Марголин."Склоняюсь к мысли, что это домашняя заготовка белорусских властей", – заметил Лев Марголин. В то, что россияне приехали в Белоруссию для дестабилизации обстановки перед выборами, он не поверил.Скорее всего, речь идет о попытке Александра Лукашенко повлиять на ситуацию в стране. О том, чего он пытался добиться, говорят первые шаги белорусских властей.Марголин обратил внимание: будь обвинения реальными, в первую очередь Минску следовало отправить соответствующую ноту в российское дипломатическое ведомство. "Вместо этого они пригласили в ЦИК альтернативных кандидатов, объявили об усилении мер безопасности внутри страны", – подчеркнул эксперт.Добавляется сюда и предыдущий опыт Лукашенко. Пугать народ провокациями, по словам Марголина, излюбленная тактика властей Белоруссии. "Ситуацию можно рассматривать как попытку сбить протестный настрой накануне выборов", – заключил он.Напомним, что белорусские власти отчитались о задержании 32 "иностранных боевиков", которых тут же обвинили в терроризме, а затем – в попытке дестабилизировать ситуацию в стране. Задержанными оказались россияне.