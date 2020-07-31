На автодороге Таврида в Белогорском районе Крыма маршрутка врезалась в грузовик, передает . По предварительным данным, причиной ДТП стал тот факт, что водитель уснул за рулем. Сообщается о ..

На автодороге "Таврида" в Белогорском районе Крыма маршрутка врезалась в грузовик, передает . По предварительным данным, причиной ДТП стал тот факт, что водитель уснул за рулем. Сообщается о восьми погибших. Еще десять были доставлены в больницу.