На автодороге Таврида в Белогорском районе Крыма маршрутка врезалась в грузовик, передает . По предварительным данным, причиной ДТП стал тот факт, что водитель уснул за рулем. Сообщается о ..
<a href="https://33live.ru/novosti/31-07-2020-posledstviya-smertelnogo-dtp-v-krymu-popali-na-video.html" target="_blank">Последствия смертельного ДТП в Крыму попали на видео</a> - На автодороге Таврида в Белогорском районе Крыма маршрутка врезалась в грузовик, передает . По предварительным данным, причиной ДТП стал тот факт, что водитель уснул за рулем. Сообщается о ..
[url=https://33live.ru/novosti/31-07-2020-posledstviya-smertelnogo-dtp-v-krymu-popali-na-video.html]Последствия смертельного ДТП в Крыму попали на видео[/url] - На автодороге Таврида в Белогорском районе Крыма маршрутка врезалась в грузовик, передает . По предварительным данным, причиной ДТП стал тот факт, что водитель уснул за рулем. Сообщается о ..