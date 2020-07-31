Увеличение произойдет автоматически, никаких заявлений подавать не надо.

С 1 августа повышают пенсии трем категориям пенсионеров.. Это работающие пенсионеры, получатели накопительной пенсии и участники программы софинансирования пенсионных накоплений. На перерасчет страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели в 2019 году уплачивали страховые взносы. Перерасчет страховой пенсии в августе носит беззаявительный характер, поэтому работающим пенсионерам не нужно приходить в территориальные управления ПФР.