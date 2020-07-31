Один из главных мусульманских праздников - Курбан-Байрам. Он знаменует окончание хаджа - ежегодного паломничества.

Сегодня во Владимире отмечают один из главных мусульманских праздников - Курбан-Байрам. Он знаменует окончание хаджа - ежегодного паломничества.Курбан-Байрам - праздник жертвоприношения - длится несколько дней. Он отмечается в честь пророка Ибрахима, который был готов принести в жертву своего сына, исполняя волю Аллаха. Сегодня в жертву приносят чаще всего барана, и большую часть мяса раздают бедным. В следующие дни принято делать подарки, наносить визиты родственникам и друзьям, принимать гостей. Во Владимире в празднике обычно принимают участие несколько тысяч человек.