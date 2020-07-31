В 2018 году Мокшина потребовала от своих подчиненных денег, якобы для успешного прохождения ревизорской проверки.

Сегодня в Октябрьском суде состоялось очередное заседание по делу Алфии Мокшиной - отстраненной от должности начальницы регионального управления Росгвардии. На этот раз, сторона защиты просила суд рассмотреть предоставляемые ходатайства.В частности, повторно допросить нескольких свидетелей и вызвать в суд понятых, но выводы защиты суд счел необъективными - они были отклонены. Сегодня были выслушаны все ходатайства.Юрий Евтухов, судья Октябрьского районного суда г.Владимир: «Я не вижу необходимости в дополнительном вызове понятых. У нас все отражено, достоверно изложено в тех документах, которые были представлены. При этом сторона защиты не лишена права доставить этих лиц на судебное заседание. И если вы обеспечите их явку, мы их с удовольствием послушаем».Ольга Равковская, потерпевшая: «Нам адвокаты показывали и проводили даже следственный эксперимент по поводу того, как можно положит 50 тысяч рублей в упаковку из-под "Рафаэлло", что у них не получилось. Соответственно, я тоже попыталась зайти на сайт и все-таки найти ту самую коробку, в которой были переданы деньги. Соответственно, вот здесь она нашлась».Следственный эксперимент показал, что переданные Алфие Мокшиной банкноты в упаковке от крупной кондитерской компании, туда не помещаются. Сегодня в суде потерпевшая Ольга Равковская доказала обратное и продемонстрировала существовавшую когда-то упаковку - на тот момент, в 2018 году, коробка из-под конфет была выпущена в ограниченном тираже. К уголовному делу приобщили и отчет по кредитной карте. Из него следует, что в 10 часов утра потерпевшая сняла в банкомате 50 тысяч рублей, которые в этот же день передала Алфие Мокшиной. Напомним, ее обвиняют в нескольких преступлениях - мошенничестве с использованием служебного положения и получении взяток. По версии следствия, в 2018 году Мокшина потребовала от своих подчиненных денег, якобы для успешного прохождения ревизорской проверки. Алфия Мокшина вину не признаёт. Ее выслушают на следующем заседании - 5 августа.Мария Городская