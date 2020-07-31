Используя служебное положение, мужчина в течение нескольких дней оформлял заказы на различную технику для себя...

Оперуполномоченные Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ТиНАО задержали 38-летнего жителя Подмосковья, подозреваемого в хищении денежных средств из организации путем дистанционного мошенничества.В дежурную часть УВД по ТиНАО с заявлением обратился представитель одного из столичных интернет-магазинов. По его словам, в ходе инвентаризации была выявлена недостача денежных средств в размере более 460 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории столицы сотрудники ОЭБиПК УВД по ТиНАО задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний работник данной организации. Полицейские установили, что злоумышленник имел доступ к счетам организации, с которых списал денежные средства, предназначенные для хозяйственных нужд. Используя служебное положение, мужчина в течение нескольких дней оформлял заказы на различную технику для себя. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли часть имущества, приобретенного противоправным путем.Следственной частью СУ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79