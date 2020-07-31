Недавно стало известно о расставании пасынка Армена Джигарханяна Степана и бывшей жены певца Вадима Казаченко Ольги. А теперь появилась информация о том, что мужчина закрутил роман с привлекательной американкой.

Недавно стало известно о расставании пасынка Армена Джигарханяна Степана и бывшей жены певца Вадима Казаченко Ольги. А теперь появилась информация о том, что мужчина закрутил роман с привлекательной американкой.Сообщается, что продолжительное время Степан Джигарханян, уже много лет проживающий в США, встречается с молодой моделью из Нью-Йорка. Говорят, что избранница мужчины похожа на его бывшую возлюбленную Ольгу Казаченко: такая же блондинка с аппетитными формами. Впрочем, в окружении Джигарханяна утверждают, что от Ольги манекенщица выгодно отличается спокойным характером. Дескать, этим она Степана и привлекла.Вместе с избранницей Джигарханян много путешествует. Говорят, модель разделяет его страсть к странствиям. Напомним, что Степан ездит по разным штатам Америки, а также по различным странам, где с интересом рассматривает достопримечательности.Интересно, что пасынок легендарного актера Армена Джигарханяна предпочитает на афишировать свои отношения с моделью. Поэтому в его аккаунте в социальной сети нет их общих фотографий, но есть много с разными другими представительницами противоположного пола.Журналисты связались со Степаном, чтобы тот прокомментировал информацию о новом романе. Он оказался немногословен.16 Июн 2020 в 10:17 PDT"Ничего комментировать не буду. Личная жизнь на то и личная, чтобы ее не афишировать. Однажды я уже рассказал о своих отношениях на всю страну. И вы сами знаете, что из этого получилось", – отрезал пасынок Армена Джигарханяна.Напомним, о расставании с Ольгой Казаченко рассказал сам пасынок актера. Позже , но "сердцу не прикажешь". По ее словам, после знакомства с его родителями она окончательно поняла, что им не по пути.