Телеканал Супер запустил производство четвертого сезона сериала ИП Пирогова. Киношники начали снимать в Москве, а завершить работу они планируют в Санкт-Петербурге.

Телеканал "Супер" запустил производство четвертого сезонасериала "ИП Пирогова". Киношники начали снимать в Москве, а завершить работу они планируютв Санкт-Петербурге.По сюжету ленты главная героиня картины Вера Пирогова уезжает вСеверную столицу. Девушка оставляет любимую кондитерскую на близких и отправляетсяоткрывать новую пекарню. Ее партнером в этом нелегком деле становится ДенисАлексеевич. Бизнес отлично развивается,однако Вера скучает по дому. Мысленно она постоянно возвращается в Москву, к людям, которых там оставила.Исполнительница главной роли в сериале "ИП Пирогова" ЕленаПодкаминская призналась, что любит работать в Петербурге. Артистка благодарнасценаристам за то, что ей и ее героине доведется немного пожить в городе наНеве.Елена отметила, что за время съемок все члены творческогоколлектива ситкома сроднились и были рады вновь увидеться. Артисты из "ИППирогова" очень любят своих героев и счастливы встретиться с ними.В четвертом сезоне теленовеллы изменится жизнь персонажейСаши и Вали. Парочка активно готовится к свадьбе. Параллельно влюбленныепривыкают к роли родителей маленького Эдгара.30 Июл 2020 в 10:12 PDTПо словам актрисы Ксении Тепловой, она с нетерпением ждетсовместных сцен с экранным сыном. Артистка давно не держала на рукахгрудничка. Между тем ее муж по сериалу Дмитрий Лысенков очень волнуется из-за того, что на площадке будет младенец.Напомним, что премьера новой части сериала состоится в следующем телесезоне. Режиссером новых эпизодов выступит ДарьяБалинова.