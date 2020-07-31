Местом проведения праздника станет Спасо-Евфимиев монастырь. Подготовка к гуляниям уже началась.

Золотые ворота снова открыты для жителей и гостей Владимира. Об этом объявила гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова. Также она рассказала о празднике Яблочный Спас, на который ждут гостей 19 августа.Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «Это очень спокойный, я бы сказала, мелодичный, душевный праздник, где будет много русской фольклорной музыки, где очень много будет интересных занятий для детей, где, конечно, будет совершено богослужение. Но оно будет на улице».Местом проведения праздника станет Спасо-Евфимиев монастырь в Суздале. Подготовка к гуляниям уже началась. Для посетителей монастыря выступят капелла "Благовест", ансамбли "Радуница", "Колокол", виртуозы-балалаечники Александр Катков и Сергей Маленкин. Детей и их родителей ждут мастер-классы резьбы по дереву, гончарному делу, берестяным изделиям. А что касается "Золотых ворот", военно-историческую экспозицию можно посетить в любой день кроме четверга с 10 до 18 часов.