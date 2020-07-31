Местом проведения праздника станет Спасо-Евфимиев монастырь. Подготовка к гуляниям уже началась.
Золотые ворота снова открыты для жителей и гостей Владимира. Об этом объявила гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова. Также она рассказала о празднике Яблочный Спас, на который ждут гостей 19 августа.
Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «Это очень спокойный, я бы сказала, мелодичный, душевный праздник, где будет много русской фольклорной музыки, где очень много будет интересных занятий для детей, где, конечно, будет совершено богослужение. Но оно будет на улице».
Местом проведения праздника станет Спасо-Евфимиев монастырь в Суздале. Подготовка к гуляниям уже началась. Для посетителей монастыря выступят капелла "Благовест", ансамбли "Радуница", "Колокол", виртуозы-балалаечники Александр Катков и Сергей Маленкин. Детей и их родителей ждут мастер-классы резьбы по дереву, гончарному делу, берестяным изделиям. А что касается "Золотых ворот", военно-историческую экспозицию можно посетить в любой день кроме четверга с 10 до 18 часов.