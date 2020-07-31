В августе продолжат действовать некоторые меры поддержки населения, введенные из-за пандемии коронавируса.

В августе продолжат действовать некоторые меры поддержки населения, введенные из-за пандемии коронавируса. В частности, сохранятся повышенные пособия по безработице, а также выплаты семьям, где родители потеряли работу – 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.С 13 августа вводится норма, по которой уволенные в связи с ликвидацией организации или сокращением штата сотрудники, проработавшие в компании более месяца, получат от работодателя средний месячный заработок за второй месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц. Выплаты должны быть произведены до ликвидации организации.