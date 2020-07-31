Авиакомпания Белавиа объявила о продлении приостановки рейсов в Россию до 14 августа. При этом в Краснодар и Сочи летать нельзя будет вплоть до 15 августа. Возможно, это будет не последнее ..

Авиакомпания "Белавиа" объявила о продлении приостановки рейсов в Россию до 14 августа. При этом в Краснодар и Сочи летать нельзя будет вплоть до 15 августа. Возможно, это будет не последнее продление ограничений. Полеты были прекращены из-за непростой эпидемиологической обстановки в мире.