Авиакомпания Белавиа объявила о продлении приостановки рейсов в Россию до 14 августа. При этом в Краснодар и Сочи летать нельзя будет вплоть до 15 августа. Возможно, это будет не последнее ..
<a href="https://33live.ru/novosti/31-07-2020-v-belorussii-prodlili-zapret-na-polety-v-rossiyu.html" target="_blank">В Белоруссии продлили запрет на полеты в Россию</a> - Авиакомпания Белавиа объявила о продлении приостановки рейсов в Россию до 14 августа. При этом в Краснодар и Сочи летать нельзя будет вплоть до 15 августа. Возможно, это будет не последнее ..
[url=https://33live.ru/novosti/31-07-2020-v-belorussii-prodlili-zapret-na-polety-v-rossiyu.html]В Белоруссии продлили запрет на полеты в Россию[/url] - Авиакомпания Белавиа объявила о продлении приостановки рейсов в Россию до 14 августа. При этом в Краснодар и Сочи летать нельзя будет вплоть до 15 августа. Возможно, это будет не последнее ..