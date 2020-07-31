7-ми этажное здание на территории центральной городской больницы не используется уже 10 лет

С предложением о реконструкции заброшенного инфекционного корпуса выступили ковровские депутаты на заседании горсовета.Здание на территории центральной городской больницы Коврова не эксплуатируется уже 10 лет. В 7-ми этажном корпусе отсутствуют окна и двери, но внутри сохранились боксы, а подземный переход соединяет его с основным зданием больница – пишут «Ковровские Вести» . Конечно, его восстановление обойдется городскому бюджету в копеечку, но результат должен оправдать себя. Сейчас прием коронавирусных больных в Коврове осуществляется в малоприспособленном для этого помещении на улице Солнечная.Рабочая группа по восстановлению заброшенного инфекционного корпуса должна предоставить свои выводы к 15 декабря.Фото "Ковровские Вести"