Лучшие из лучших. В Главном управлении МЧС России по Владимирской области определили самого подготовленного пожарного, начальника караула и работника пожарной охраны. ЖИВОЙ ЗВУК: К

Лучшие из лучших. В Главном управлении МЧС России по Владимирской области определили самого подготовленного пожарного, начальника караула и работника пожарной охраны. ЖИВОЙ ЗВУК: К выполнению норматива приступить! Такие конкурсы профессионального мастерства среди сотрудников проводят в региональном ведомстве ежегодно. Испытания проходили на стадионе «Прометей» в Загородном. Конкурсантам предстояло показать физическую подготовку, выносливость и профессиональные умения.