Фигуранты похитили строительные материалы и инструменты на общую сумму более 90 тысяч рублей.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении двоих жителей Муромского района 30 и 35 лет. Мужчины обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража».Как сообщалось ранее, в ночь с 2 на 3 мая текущего года фигуранты, разбив окно, проникли в помещение строящегося дома, расположенного в одном из сёл Муромского района, откуда похитили строительные материалы и инструменты. Затем, взломав навесной замок входной двери, проникли в помещение строительного вагончика, находящегося рядом с домом, и похитили электроинструменты. Общая сумма причиненного ущерба составила более 90 тысяч рублей.Полицейские установили, что мужчины ранее работали на этом объекте. Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых они были задержаны на территории Муромского района. Задержанные дали признательные показания. В ходе расследования ущерб, причиненный собственникам, был возмещен в полном объеме.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.