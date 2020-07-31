В Оренбурге группа неустановленных злоумышленников, чьи лица скрывали маски, напала на председателя комитета по управлению имуществом города Дмитрия Цветкова в тот момент, когда чиновник ..

В Оренбурге группа неустановленных злоумышленников, чьи лица скрывали маски, напала на председателя комитета по управлению имуществом города Дмитрия Цветкова в тот момент, когда чиновник выходил из своей машины, передает телеканал "". Его избили бейсбольными битами. Сообщается, что пострадавшему пришлось обращаться в больницу. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.