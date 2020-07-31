В Оренбурге злоумышленники, чьи лица скрывали маски, напали на председателя комитета по управлению имуществом города Дмитрия Цветкова, когда тот выходил из машины, передает телеканал . На ..

В Оренбурге злоумышленники, чьи лица скрывали маски, напали на председателя комитета по управлению имуществом города Дмитрия Цветкова, когда тот выходил из машины, передает телеканал "". На чиновника набросились с бейсбольными битами.Пострадавший обратился в больницу. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.