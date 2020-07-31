Он суммарно работает в медицине уже 19 лет

С 27 июля Департамент здравоохранения Владимирской области назначил Владимира Безрукова главным врачом Областной клинической больницы города Владимира. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.Владимир Безруков – выпускник Ивановского государственного медицинского института по специальности «лечебное дело» и Российской академии госслужбы при Президенте Российской Федерации по специальности «государственное и муниципальное управление».Новоиспечённый гравврач прошёл путь от интерна до главного врача Селивановской ЦРБ, занимал пост председателя комитета по социальной политике в Белом доме. Последний месяц работал заместителем главного врача ОКБ. Суммарно работает в медицине уже 19 лет.