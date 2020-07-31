Оперативники задержали молодого человека на территории Вязниковского района.

В дежурную часть УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение о том, что неустановленное лицо проникло в автомашину «Газель», припаркованную у одного из домов по второму Почаевскому проезду областного центра. Из салона автомобиля неизвестный похитил денежные средства в сумме 153 тысяч рублей, мужскую сумку, два зарядных устройства к сотовому телефону и беспроводные наушники.Прибывшими на место совершения преступления сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты следы отпечатков пальцев рук и след обуви предполагаемого злоумышленника.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 20-летний житель Вязниковского района, ранее неоднократно попадавший в поле зрения правоохранителей. Оперативники городского УМВД совместно с коллегами из ОМВД России по Вязниковскому району задержали молодого человека.Также полицейские установили, что подозреваемый на похищенные деньги в этот же день приобрел автомобиль. Однако уехать на нем далеко не смог. Не имея прав, он не справился с управлением и совершил дорожно-транспортное происшествие. Бросив автомобиль, с места происшествия молодой человек скрылся.Оставшуюся часть похищенных денежных средств, а также личные вещи потерпевшего, находившиеся в сумке, полицейские изъяли.В настоящее время следственным управлением УМВД России по городу Владимиру в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурант заключен под стражу.