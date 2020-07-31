Профессиональные пробы будут проводиться в очном формате по компетенции «Лабораторный химический анализ»

ГБПОУ ВО «Владимирский химико-механический колледж» (г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 11) в 2020 году становится площадкой проведения практических мероприятий третьего сезона проекта ранней профориентации школьников «Билет в будущее». На базе Специализированного центра компетенции «Лабораторный химический анализ» чемпионата WorldSkills Russia будут организованы двухуровневые профессиональные пробы с наставниками, которые призваны дать участникам проекта возможность улучшить понимание собственной профессиональной заинтересованности и предрасположенности.Профессиональные пробы будут проводиться в очном формате по компетенции «Лабораторный химический анализ», которая входит в перечень наиболее востребованных на региональном рынке труда. Она включает в себя знания по следующим объектам профессиональной деятельности:природные и промышленные материалы;лекарственные средства;оборудование и приборы;нормативная и техническая документация.Лаборанты химического анализа должны уметь определять оптимальные средства и методы анализа различных природных и искусственных материалов, проводить качественный и количественный анализ с применением современных химических и физико-химических методов. Работа лаборанта является основой качества выпускаемой продукции во многих отраслях экономики: химической, пищевой, фармацевтической, производстве косметики и парфюмерии, сельском хозяйстве. С учетом расширения химического и фармацевтического кластеров экономики Владимирской области, усложнения технологических процессов и оснащения предприятий современным оборудованием заинтересованность работодателей в высококлассных носителях этой компетенции ежегодно увеличивается.Практические мероприятия проекта на площадке «Лабораторный химический анализ» делятся на 2 уровня сложности. На пробе начинающего уровня участник знакомится с компетенцией и пробует освоить простейшие навыки и рабочие операции, которые не требуют наличия специального лабораторного оборудования. Профессиональная проба, запланированная в сентябре на площадке колледжа, представляет собой пробу начинающего уровня – это выполнение лабораторного исследования «Качественное определение катионов Fe2+ и Fe3+ дробным методом». Целью качественного анализа, которому посвящена проба, является обнаружение определенных ионов или элементов, имеющихся в составе соединения. В качественном анализе используют легко выполнимые, характерные химические реакции, при которых наблюдается появление или исчезновение окрашивания, выделение или растворение осадка, образование газа. В современной химической и биохимической промышленности подобные методы анализа активно используются для определения качества сырья, промежуточных продуктов, реактивов, готовой продукции и отходов производства.Профессиональная проба продвинутого уровня – это выполнение химических и физико-химических анализов на различном лабораторном оборудовании – рефрактометре, рН – метре, кондуктометре и др. Выполняя пробы продвинутого уровня, участники смогут научиться:проводить анализ природных, фармацевтических и промышленных материалов химическими и инструментальными методами;устанавливать и проверять концентрации растворов, определять поправочные коэффициенты;проводить в лабораторных условиях синтез по заданной методике;определять физические свойства и константы веществ, такие как плотность, вязкость, показатель преломления, проводимость.Профессиональные пробы продвинутого уровня помогают оценить степень развития знаний, умений и навыков и в целом готовность школьника к переходу на более высокий этап профессионального становления – участие в конкурсах профессионального мастерства, обучение в профильном классе, поступление на химическую специальность.Наставниками участников проекта станут преподаватели химических дисциплин высшей квалификационной категории: Чекалова Марина Николаевна, являющаяся главным экспертом регионального чемпионата WorldSkills Russia, и Какунина Ирина Николаевна, уже выступавшая в роли наставника в первом сезоне проекта в 2018 году, эксперт регионального чемпионата WorldSkills Russia. Именно ими были подготовлены в колледже победители всех четырех последних региональных чемпионатов профессионального мастерства в компетенции «Лабораторный химический анализ»: Карина Журавлева (2017 год), Анастасия Бургандинова (2018 года), Юлия Большакова (2019 год), Павел Мердешов (2020 год).Участники проекта, успешно прошедшие профессиональные пробы, получают рекомендации для дальнейшего обучения по профессиям и специальностям химического профиля. Владимирский химико-механический колледж – единственное в регионе учебное заведение, обеспечивающее химические предприятия квалифицированными рабочими и специалистами. Колледж готовит техников-технологов по производству полимерных материалов и техников-технологов по производству изделий из пластических масс и эластомеров. В связи с острой кадровой потребностью региона с 2017 года учебное заведение стало осуществлять подготовку лаборантов химического анализа.В настоящее время в экономике региона химическая отрасль является одной из приоритетных. Выпускники колледжа работают на успешно развивающихся, прибыльных предприятиях: ПАО «Владимирский химический завод», ЗАО «Блокформ», ООО «ДАУ Изолан», ООО НПФ «Адгезив», ООО «Профлекс-А», ООО «Технопласт», ООО «Акрилан», ООО «Эласт-ПУ», ООО «АРК», ООО НПП «Макромер», ООО «Кондуит Пром», ЗАО НТЦ «Владипор», ПАО «Т Плюс», ООО «Верофарм», с которыми у него заключены договоры о социальном партнерстве. В процесс обучения внесены регулярные встречи с работодателями, круглые столы с их участием, промышленный туризм. Все это дает возможность студентам еще во время учебы почувствовать свою востребованность. Большая их часть приглашается на работу уже в течение производственной практики.Более подробно ознакомиться с проектом, узнать расписание мероприятий, записаться на онлайн-пробу можно на платформе проекта «Билет в будущее» .Отметим, проект реализуется в рамках национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения РФ. Оператор проекта – Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».