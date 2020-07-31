Работает консультативная поликлиника ОКБ, узкие специалисты ведут консультативный приём.

В Областной клинической больнице частично возобновлено оказание плановой медпомощи по таким профилям, как «офтальмология», «гематология», «оториноларингология», «кардиология», «урология» и «нейрохирургия». Кроме того, работает консультативная поликлиника ОКБ, узкие специалисты ведут консультативный приём.В ближайшее время плановая медпомощь будет оказываться по профилям: «эндокринология», «ревматология», «гастроэнтерология» и «нефрология».Напомним, что Роспотребнадзор с 17 июля отменил запрет на плановую госпитализацию в стационары, за исключением плановой госпитализации в медицинские учреждения, предназначенные (перепрофилированные) для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией.Полное восстановление оказания плановой помощи в ОКБ планируется во второй декаде августа в случае благоприятной эпидемиологической ситуации.Напомним, накануне стало известно, что главным врачом ОКБ назначен Владимир Безруков.