Посещение музеев осуществляется строго по правилам, рекомендованным Роспотребнадзором.

С сегодняшнего дня Золотые ворота во Владимире снова открыты для гостей и жителей города. Посетить военно-историческую экспозицию можно с 10 до 18 часов. Четверг – выходной.Посещение музеев осуществляется строго по правилам, рекомендованным Роспотребнадзором. Посетители будут допускаться строго при наличии масок. Обязательным требованием является соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 м.Напомним, что Золотые ворота во Владимире готовят к реставрации. Заказаны комплексные реставрационные проекты. Торги выиграла научно-производственная фирма "Тектоника". Проектно-сметная документация Золотых ворот обошлась почти в 7,5 миллионов рублей.