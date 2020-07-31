Он будет ходить до турбазы «Ладога»

По просьбам жителей комиссия по организации перевозки пассажиров транспортом общего пользования на территории города Владимира приняла решение о продлении трассы автобусного маршрута № 16С «Ул. 3-я Кольцевая - Заклязьменский» до остановочного пункта «Турбаза «Ладога».Автобусный маршрут № 16С «Ул. 3-я Кольцевая - «Турбаза «Ладога» начнет свою работу с субботы, 1 августа 2020 года. Расписание движения автобусов маршрута № 16С не изменится.