Предположительно, центр разместят на территории рядом с ВлГУ

Власти Владимирской области планируют до 2025 года создать во Владимире научно-исследовательский центр и опытно-конструкторский центр для обеспечения региона специалистов в различных отраслях экономики. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.Предположительно, центр разместят на территории рядом с ВлГУ. Кампус должен будет обеспечить необходимое сопряжение образования, науки и производства для решения стратегически важных задач развития науко- и технологоёмких отраслей экономики региона.В центре будут доступны следующие направления: лазеры и фотоника, композиты и биокомпозит, лёгкое машиностроение и малое станкостроение, информационные технологии и информационная безопасность, робототехника и беспилотные транспортные системы.