Подозреваемые помогали мигрантам заключать фиктивные браки с россиянами для получения разрешения на временное проживание в упрощенном порядке.

Региональное управление ФСБ возбудило уголовное дело по факту организации канала незаконной миграции выходцев из стран СНГ. По подозрению в совершении преступления задержаны четверо уроженцев центрально-азиатских республик.По версии следствия, подозреваемые помогали мигрантам заключать фиктивные браки с россиянами для получения разрешения на временное проживание в упрощенном порядке. С 2016-го по 2020 год таким образом легализовалось более 100 иностранцев, значительная часть которых уже принята в гражданство РФ. В отношении нелегалов проводятся проверочные мероприятия.