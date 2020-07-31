Мужчина и ребёнок в первой половине дня уехали за грибами на автомобиле, непосредственно в лес они отправились без средств связи, оставив машину на дороге.

Вечером 30 июля в Главное управление МЧС России поступила информация о том, что в Петушинском районе, из деревни Мячиково ушли в лес за грибами и не вернулись мужчина 1967 г.р. и ребёнок в возрасте 5 лет.На месте организованы поисковые работы: от полиции Петушинского района были привлечены 5 человек, ещё 5 человек – от Заречного лесничества, сотрудники ГИБДД и органов местного самоуправления. На место выехали специалисты добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Также к поисковым работам были привлечены сотрудники специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Владимирской области в количестве 3 человек и 1 единицы техники.В ходе поисковых работ было установлено, что мужчина и ребёнок в первой половине дня уехали за грибами на автомобиле, непосредственно в лес они отправились без средств связи, оставив машину на дороге. Отсутствие возможности связаться с ними значительно усложняло ход поисковых работ.Тем не менее через несколько часов сотрудниками лесничества потерявшиеся были найдены и эвакуированы из леса, сообщают в ГУ МЧС по Владимирской области