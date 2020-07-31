Больше всего кандидатов идет на выборы в органы местного самоуправления от «Единой России». На втором месте ЛДПР, далее - коммунисты.

Пока без грубых нарушений. Период выдвижения кандидатов на муниципальные выборы, которые состоятся 13 сентября этого года - завершен. Предварительные итоги отборочной кампании на брифинге с журналистами подвел председатель Избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев.Документы успели подать почти 2,5 тысячи кандидатов, многие из которых представляют различные политические партии, остальные идут в порядке самовыдвижения. По данным областного избиркома, больше всего кандидатов идет на выборы в органы местного самоуправления от «Единой России» - почти 780 человек. На втором месте ЛДПР, далее - коммунисты. Партии выдвинули 550 и 410 кандидатов соответственно. Напомним, что выборы в Совет народных депутатов Владимира пройдут в 3 дня с 11 по 13 сентября. Даты корректироваться не будут.Вадим Минаев, председатель Избирательной комиссии Владимирской области: «Здесь мы видим хорошую реальную живую конкуренцию, вместе с тем у нас, к сожалению, в 26 округах на территории области выборы пройдут на безальтернативной основе. Это больше, чем было в прошлом году, потому что в прошлом году таких округов было 7. Здесь увеличение, как вы видите, в разы».Александр Сыпченко