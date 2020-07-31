По приказу Федеральной антимонопольной службы с 1 августа цена на природный газ для населения вырастет на 3%

По приказу Федеральной антимонопольной службы с 1 августа цена на природный газ для населения вырастет на 3%.Пока не опубликован приказ об индексации цен на газ для промышленности, однако предполагается, что рост также составит 3 процента. Первоначально планировалось повысить оптовые цены на газ еще с 1 июля. Однако затем Антимонопольная служба предложила заморозить индексацию цен из-за сложившейся экономической обстановки, связанной с распространением коронавируса.Что ждет жителей области рассказывает директор департамента цен и тарифов Владимирской области Мария Новоселова.- У нас на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты в отсутствии других направлений газа, газ повысится на 22 копейки за кубометр и цена составит 7 рублей 70 копеек. Повышение 2, 9 %. На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения - повышения не будет. Здесь у нас рост отсутствует. На услугу отопления, когда природный газ используется на котлах наших жителей, повышение на газ составит 4, 5 % или на 23 копейки с кубического метра.