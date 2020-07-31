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Больше всего - 960 - во Владимире807 - в Гусь-Хрустальном районе656 - в Петушинском районе499 - о. Муром453 - в Ковровском районе426 - в Александровском районе309 - в Собинском районе287 - в Вязниковском районе260 - в Юрьев-Польском районе200 - в Кольчугинском районе158 - в Судогодском районе131 - в Киржачском районе138 - в Меленковском районе95 - в Суздальском районе76 - в Камешковском районе56 - в г. Радужном38 - в Селивановском районе37 - в Гороховецком районеНа 31 июля 2020 года лабораторно подтверждено 23 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией4 - в Гусь-Хрустальном районе2 - в Ковровском районе3 - в Муромском районе3 - в г. Владимире2 - в Кольчугинском районе2 - в Петушинском районе2 - в Юрьев-Польском районе4 - в Меленковском районе1 - в Судогодском районе