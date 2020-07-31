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Больше всего - 960 - во Владимире
807 - в Гусь-Хрустальном районе
656 - в Петушинском районе
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95 - в Суздальском районе
76 - в Камешковском районе
56 - в г. Радужном
38 - в Селивановском районе
37 - в Гороховецком районе
На 31 июля 2020 года лабораторно подтверждено 23 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией
4 - в Гусь-Хрустальном районе
2 - в Ковровском районе
3 - в Муромском районе
3 - в г. Владимире
2 - в Кольчугинском районе
2 - в Петушинском районе
2 - в Юрьев-Польском районе
4 - в Меленковском районе
1 - в Судогодском районе