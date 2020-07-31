Прокуратурой утверждено обвинительное заключение по делу о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погиб 9-летний Дима Куропаткин

Прокуратурой города Владимира утверждено обвинительное заключение по делу о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погиб 9-летний мальчик – Дима КуропаткинВ ходе следствия установлено, что 28 мая 2020 года в вечернее время водитель двигался по проезжей части на улице Нижняя Дуброва в сторону улицы Верхняя Дуброва со скоростью около 60 км/ч. Мальчик пересекал в это время проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В нарушение правил дорожного движения водитель, располагая технической возможностью для остановки транспортного средства, не принял мер к снижению скорости и не пропустил мальчика, в результате чего произошло дорожно-транспортное происшествие.В результате столкновения, мальчик получил тяжелые повреждения, он был доставлен в ОДКБ, где скончался, 2 июля, не приходя в сознание.Вину в совершенном деянии водитель признал в полном объеме. Уголовное дело предстоит рассматривать Ленинскому районному суду города Владимира.