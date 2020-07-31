Он похищал комплектующие к стрелковому оружию и амуницию с целью дальнейшей перепродажи

Установлено, что в 2019г. обвиняемый осуществил хищение из военных складов указанной воинской части комплектующих к стрелковому оружию и амуниции на сумму более 900 тысяч рублей, с целью их последующей перепродажи. На основании переданных материалов в декабре 2019 г. в отношении бывшего военнослужащего было возбуждено уголовное дело по статье «Хищение, либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».В июне 2020 г. решением Владимирского гарнизонного военного суда указанный гражданин признан и ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с наложением штрафа в размере 50 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу.