В пятницу, 31 июля, Леониду Якубовичу исполнилось 75 лет. Поздравить артиста поспешили друзья и коллеги по шоу-бизнесу. Однако из соображений безопасности звезда отказалась от празднования юбилея.

В пятницу, 31 июля, Леониду Якубовичу исполнилось 75 лет. Поздравить артиста поспешили друзья и коллеги по шоу-бизнесу. Однако из соображений безопасности звезда отказалась от празднования юбилея.Чтобы не расстраивать знакомых, знаменитость заранее в личном блоге заявила о переносе торжества. Телеведущий даже написал небольшое стихотворение, чтобы объяснить свою позицию. "За семью опасаясь, я, каюсь,/ Отменяю я свой юбилей!" – написал Леонид Якубович.Журналист пообещал, что, как только "канет в Лету угроза", он обязательно соберет за столом всех своих близких людей. Однако юбилей бессменный ведущий "Поле чудес" проведет с родными.В праздничный день Первый канал выпустит документальный фильм об артисте, также в пятничный вечер покажут специальный выпуск капитал-шоу. Теплые слова в адрес Леонида Якубовича сказали и поклонники. В комментариях под стихотворением ведущего подписчики оставили слова благодарности и поддержки.30 Июл 2020 в 10:54 PDT"С днем рождения! Дай бог здоровья, счастья и удачи во всех делах!", "Счастья и бодрости и конечно же Божьего Благословения и Многая Лета!", "Крепкого здоровья,долгих лет жизни,творческих успехов и новых проектов. С Юбилеем вас(орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали поклонники.