Наибольшее количество заражённых выявлено во Владимире – 960

По данным Управления Роспотребнадзора, по состоянию на 31 июля во Владимирской области выявлено 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.4 положительных теста пришло жителям Гусь-Хрустального района;4 – в Меленковском;2 – в Ковровском;3 – в Муромском;3 – во Владимире;2 – в Кольчугинском;2 – в Петушинском;2 – в Юрьев-Польском;1 – в Судогодском.Всего на территории Владимирской области зафиксировано 5586 случаев заражения COVID-19. Наибольшее количество заражённых выявлено во Владимире – 960, Гусь-Хрустальном районе – 807 и в Петушинском районе – 656.