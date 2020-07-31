Роспотребнадзор опубликовал данные по распространению коронавирусной инфекции по состоянию на 31 июля

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 31 июля 2020 года лабораторно подтверждено 23 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией (4 сл. в Гусь-Хрустальном, 2 сл. в Ковровском, 3 сл. в Муромском, 3 сл. в г. Владимире, 2 сл. в Кольчугинском, 2 сл. в Петушинском, 2 сл. в Юрьев-Польском, 4 сл. в Меленковском, 1 сл. в Судогодском). Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 5586 случаев заболевания (960 сл. в г. Владимире, 807 сл. в Гусь-Хрустальном, 656 сл. в Петушинском, 499 сл. о. Муром, 453 сл. в Ковровском, 426 сл. в Александровском, 309 сл. в Собинском, 287 сл. в Вязниковском, 260 сл. в Юрьев-Польском, 200 сл. в Кольчугинском, 158 сл. в Судогодском, 131 сл. в Киржачском, 138 сл. в Меленковском, 95 сл. в Суздальском, 76 сл. в Камешковском, 56 сл. в г. Радужном, 38 сл. в Селивановском, 37 сл. в Гороховецком).