Чаще всего подделывают пятитысячные купюры. Как распознать фальшивку? –в регионе стартовала операция «Купюра»

Владимирцев призывают быть осторожными с крупными купюрами. Во Владимирском отделении Банка России предупреждают - чаще всего подделывают пятитысячные банкноты. Так за II квартал 2020 года на территории Владимирской области из оборота изъято 89 фальшивок: 74 пятитысячных подделок, 14 фальшивых тысячных банкнот, а также 1 поддельная «пятисотка». Подделок других номиналов не обнаружено. Найдена одна поддельная монета номиналом 10 рублей.Как уберечься от мошенников и как распознать фальшивку - расскажут полицейские оперуполномоченные. В регионе стартовала операция "Купюра". Операция продлится до 5 августа. Продавцам и кассирам объяснят, чем отличаются подлинные купюры от современных подделок, посоветуют приборы для проверки подлинности банкнот и подскажут алгоритм действий при обнаружении фальшивых денег. Областное УМВД напоминает, изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег - уголовно наказуемы, вплоть до лишения свободы на 15 лет.