Президент Украины Владимир Зеленский сделал неоднозначное заявление. Пользователи Сети раскритиковали политика.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал неоднозначное заявление. Пользователи Сети раскритиковали политика.Несколько дней назад украинский лидер посетил киевскую детскую больницу. Владимир Зеленский принял участие в открытии нового корпуса учреждения. Видеозапись визита появилась на официальной странице офиса президента в "Фейсбуке".Один из репортеров поинтересовался у главы страны, почему здание не открыли в День защиты детей. Президент предпочел не отвечать этот вопрос. Он отметил, что на Украине все любят цифры и поэтому хотят, чтобы в важную дату было открыто нечто грандиозное."Ко Дню независимости мы должны сделать новый самолет и показать всем, какие мы сильные: самолеты летят, будем всех бомбить!", – сказал Зеленский. При этом люди часто забывают о качестве и надеются доработать проект уже после презентации.Слова украинского лидера о самолетах вызвали неоднозначную реакцию в Сети. Многие пользователи осудили . "Что Вы такое несете? Кошмар", "Вам надо выспаться", "Позорище", "Раньше я Вас уважала, а теперь разочарована", – написали возмущенные комментаторы.8 Июл 2020 в 10:37 PDTРанее президент Украины Владимир Зеленский . Они обсудили урегулирование ситуации в Донбассе. Отмечается, что беседа состоялась по инициативе украинского лидера.