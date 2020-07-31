С 1 августа в России вступает в силу ряд законодательных изменений.

С 1 августа в России вступает в силу ряд законодательных изменений. Выплата повышенных пособий по безработице, рост цен на газ, повышение пенсий сразу трем категориям пенсионеров и другие.В августе продолжат действовать некоторые меры поддержки населения, введенные из-за пандемии коронавируса. В частности, сохранятся повышенные пособия по безработице, а также выплаты семьям, где родители потеряли работу – 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.С 1 августа произойдет повышение пенсий трем категориям пенсионеров. Так, вырастут выплаты работающим пенсионерам. Максимальная прибавка составит 279 рублей.Повышение выплат на 7,99% получат и участники программы софинансирования пенсионных накоплений, которым сформированные средства выплачиваются не накопительной пенсией, а срочной пенсионной выплатой. Специально подавать какие-либо заявления для этого не нужно – пересчет будет произведен автоматически.С 13 августа вводится норма, по которой уволенные в связи с ликвидацией организации или сокращением штата сотрудники, проработавшие в компании более месяца, получат от работодателя средний месячный заработок за второй месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц. Выплаты должны быть произведены до ликвидации организации.Цена на природный газ для населения с 1 августа вырастет на 3 процента. Об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы. Пока не опубликован приказ об индексации цен на газ для промышленности, однако предполагается, что рост также составит 3 процента.Первоначально планировалось повысить оптовые цены на газ еще с 1 июля. Однако затем Антимонопольная служба предложила заморозить индексацию цен из-за сложившейся экономической обстановки, связанной с распространением коронавируса.С 1 августа в России будет снят запрет на международные пассажирские авиаперелеты, введенный ранее для предотвращения распространения в стране коронавируса. Об этом сообщил 24 июля премьер-министр Михаил Мишустин. На первом этапе полеты будут осуществляться из Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. По словам министра транспорта Евгения Дитриха, переговоры о возобновлении авиаперелетов ведутся с 30 странами. С Великобританией, Турцией и Танзанией уже удалось договориться. Список стран будет расширяться.С 24 августа расширяется тарифный коридор ОСАГО. Для физических лиц минимальная и максимальная стоимость полиса изменится на 10% (минимальная базовая ставка полиса снизится с 2 746 рублей до 2471 рубля, а максимальная ставка повысится с 4942 рублей до 5436 рублей). Для компаний тарифный коридор расширяется на 20%, а для машин такси – на все 30%. По замыслу разработчиков новой системы, вводимые изменения позволят более гибко устанавливать цены для автолюбителей с разным уровнем риска.Штраф за отсутствие у водителя диагностической карты, подтверждающей прохождение ТО, вырастет с 500–800 до 2000 рублей. Раньше его выписывали только водителям грузовиков, автобусов и таксистам. Теперь же наказать смогут любого водителя.По материалам 33Live.Ruru