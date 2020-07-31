Нетрезвый мужчина нанес ему телесные повреждения, повлекшие в совокупности вред здоровью средней тяжести

Судом установлено, что 18 марта 2020 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения находился на улице у одного из домов в городе Лакинске. Там он был задержан сотрудником полиции за нахождение в нетрезвом виде в общественном месте и доставлен в Собинскую районную больницу для проведения медосвидетельствования.При составлении медицинских документов задержанный попытался самовольно выйти на улицу, однако полицейский воспрепятствовал этому. Не желая исполнять законные требования сотрудника органов внутренних дел, нетрезвый мужчина нанес ему телесные повреждения, повлекшие в совокупности вред здоровью средней тяжести.В судебном заседании обвиняемый полностью признал вину. Суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.