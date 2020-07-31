Юному актеру Николаю Спиридонову пророчили большое кинематографическое будущее. После роли беспризорника Мишки Карася в сериале Сергея Урсуляка Ликвидация 12-летний мальчишка стал любимцем публики. Между тем, став взрослее, со съемками талантливый молодой человек решил завязать.

Юному актеру Николаю Спиридонову пророчили большоекинематографическое будущее. После роли беспризорника Мишки Карася в сериале СергеяУрсуляка "Ликвидация" 12-летний мальчишка стал любимцем публики. Между тем,став взрослее, со съемками талантливый молодой человек решил завязать.Николай родился в Санкт-Петербурге 4 апреля 1995 года.Спиридонов очень рано стал частью индустрии кино. Когда паренек учился вовтором классе, его заметил ассистент режиссера. Мальчика пригласили на кастинг.Впервые актер снялся в короткометражном фильме Светланы Шиманюк"Путь". Эта работа дала Николаю Спиридонову путевку в актерскую профессию. Зашесть лет юный артист поучаствовал в 40 проектах. В его творческой биографии 18главных ролей.Особую любовь зрителей ему подарила роль сиротыМишки Карася в сериале "Ликвидация". Выход теленовеллы в 2007 году произвелэффект разорвавшейся бомбы. Спиридонова очень полюбили зрители. На 12-летнююзвезду кино посыпались предложения о работе.Коля рос, становился все менее похожим на прославившего егогероя из сериала "Ликвидация". Спиридонова стали реже звать на пробы. Впоследний раз артист появился на экранах в 2016 году. Он играл во втором сезонесериала "Тальянка". В итоге, устав от бесконечных кастингов, Николай решил завязать скино.Оставив карьеру артиста, Спиридонов устроился по профессии -электриком. Потом актер трудился лифтером и администратором в магазине.Николай был женат и развелся. Он воспитывает дочь. Звезда фильма "Ликвидация" надеется,что его наследница в будущем выберет карьеру актрисы.Николай Спиридонов все еще живет в Санкт-Петербурге. В киновозвращаться он не собирается. На пробы давно не ходит. По словам 25-летнегоартиста, эта работа в плане дохода слишком непостоянная.