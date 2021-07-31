31 июля в 00.06 пожарным сообщили о возгорании в микрорайоне Вербовский округа Мурома. Дым шел из квартиры жилого дома. Пожарные сформировали два звена газодымозащитной службы: одно звено

31 июля в 00.06 пожарным сообщили о возгорании в микрорайоне Вербовский округа Мурома. Дым шел из квартиры жилого дома. Пожарные сформировали два звена газодымозащитной службы: одно звено проникло в квартиру, вскрыв бензоинструментом дверь, второе – через окно. Хламом и мусором буквально до потолка были завалены две жилые комнаты. Это осложнило работу по поиску очага пожара,