Власти прорабатывают меры поддержки.

В 2021 году из-за аномальной жары и засухи Владимирская область может потерять 30% урожая.Так, в СПК «Дмитриевы горы» прогнозируют снижение по зерновым культурам и картофелю. Засушливая погода погубила почти все початки кукурузы. Местные аграрии уже оценили убытки в 12 млн рублей, которые будут только увеличиваться.В «Илькино» также уверены, что в 2021 соберут на 40% злаковых меньше, чем в прошлом году.Напомним, что в Белом доме поставили задачу обобщить информацию по всем сельхозпредприятиям региона. Мониторингом займутся специалисты департамента сельского хозяйства, местные чиновники, сотрудники Россельхозцентра и Агрохимслужбы. Данные будут аккумулировать до середины августа. Власти обещают поддержать пострадавшие хозяйства.«Снизился урожай кабачков, моркови и капусты. Из-за жары пострадали масличные культуры и яровые зерновые», - добавили в департаменте сельского хозяйства.Из-за высоких температур в регионе могут ввести режим ЧС.