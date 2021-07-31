28 июля во Владимирской области, как и по всей России, отмечался День Крещения Руси.

28 июля во Владимирской области, как и по всей России, отмечался День Крещения Руси.По преданию в этот день 1033 года назад Князь Владимир Святославович (Красно Солнышко) ввёл в своём государстве христианство византийского образца. А для города Владимира день памяти крестителя Руси – двойной праздник: считается, что именно Владимир Святославович основал город в 990 году.До 5 августа во Владимирской областной универсальной научной библиотеке будет работать книжная выставка «И слово Евангельское землю нашу осияло», посвящённая Дню Крещения Руси.В экспозиции представлены издания разных лет, широко и с различных позиций освещающие это событие. Книги рассказывают о крещении княгини Ольги в 50-х годах X века в Царьграде. О том, как проникновение христианства на Русь сопровождалось соперничеством двух ветвей христианской церкви: Восточной (византийской) и Западной (римской католической). Книги дают представление о Древней Руси в свете зарубежных источников, рассказывают о договорах князя Олега с греками в начале X века, раскрывают политические обстоятельства, на фоне которых проходил непростой процесс перехода народа к новой религии, знакомят читателей с находками археологов, с христианскими подвижниками и их языческими противниками.Фото: