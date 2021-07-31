Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

За минувшие сутки на территории Владимирской области подтвердили 210 случаев заражения COVID-19.Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора в субботу, 31 июля. Все больные сейчас находятся под наблюдением медиков. Специалисты определили круг контактов.Где зарегистрированы новые случаи:52 во Владимире, 23 в Ковровском, 22 в Гусь-Хрустальном, 21 в Муромском, 10 в Суздальском, 9 в Вязниковском, 9 в Кольчугинском, 9 в Собинском, 9 в Гороховецком, 8 в Петушинском, 8 в Юрьев-Польском, 7 в Киржачском, 6 в Александровском, 5 в Меленковском, 4 в Камешковском, 3 в Судогодском, 3 в Селивановском, 2 в г. Радужный.Всего с начала пандемии в регионе заболели 43 229 человек.