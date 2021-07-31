Мужчина с онкологией 4 стадии ждёт препарат из перечня жизненно необходимых уже почти месяц.

К нам в редакцию обратились родственники одного из жителей региона. Мужчина с онкологией 4 стадии уже месяц ждёт препарат из перечня жизненно необходимых.В больнице вопрос лекарственного обеспечения адресуют региональному департаменту здравоохранения, где точных сроков поступления лекарства не называют. По их словам, федеральная льгота уже распределена. А поскольку препарат дорогостоящий, с его поставкой возникают трудности. Когда таблетки появятся в наличии - остаётся загадкой.В аптеках также отмечают, что это лекарство ждут многие, однако по области его не найти ни в одной аптеке.Напомним, это не единичный случай, когда больные вынуждены ждать препараты месяцами. На днях стало известно, чтоФОТО: