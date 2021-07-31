Мужчина с онкологией 4 стадии ждёт препарат из перечня жизненно необходимых уже почти месяц.
К нам в редакцию обратились родственники одного из жителей региона. Мужчина с онкологией 4 стадии уже месяц ждёт препарат из перечня жизненно необходимых.
В больнице вопрос лекарственного обеспечения адресуют региональному департаменту здравоохранения, где точных сроков поступления лекарства не называют. По их словам, федеральная льгота уже распределена. А поскольку препарат дорогостоящий, с его поставкой возникают трудности. Когда таблетки появятся в наличии - остаётся загадкой.
В аптеках также отмечают, что это лекарство ждут многие, однако по области его не найти ни в одной аптеке.
Напомним, это не единичный случай, когда больные вынуждены ждать препараты месяцами. На днях стало известно, что
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