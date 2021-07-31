Органами дознания области проводятся доследственные проверки, направленные на установление причин и лиц, причастных к возникновению лесных пожаров.

В некоторых районах области сохраняется высокий класс пожарной опасности в лесах – 4.Всего с начала текущего года зарегистрировано 90 очагов лесных пожаров на площади более 60 гектаров. Органами дознания области проводятся доследственные проверки, направленные на установление причин и лиц, причастных к возникновению лесных пожаров. Зарегистрировано 90 сообщений о преступлениях, связанных с лесными пожарами.Возбуждено 1 уголовное дело – этот пожар произошел 17 апреля в Камешковском районе. В результате лесного пожара были повреждены лесные культуры породы и причинён материальный ущерб на общую сумму более 73 тысяч рублей. В перспективе имеется еще 1 лесной пожар, по которому органами дознания планируется возбудить уголовное дело. Пожар произошел 10 июля в Гусевском участковом лесничестве, в результате которого ГКУ ВО «Гусевское лесничество» причинён материальный ущерб на сумму 259 509 рублей.В текущем году дознаватели органов государственного пожарного надзора направили в правоохранительные органы 14 поручений о проведении оперативно-розыскных мероприятий в целях установления лиц, причастных к возникновению лесных пожаров.ФОТО: