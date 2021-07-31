В рамках акции «Безопасный двор» сотрудники ОГИБДД провели тематическую встречу с юными жителями Кольчугино.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Кольчугинскому району в рамках мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, проводят акцию «Безопасный двор». Цель акции – воспитание в юных жителях района дисциплинированных участников дорожного движения.В одном из дворов Кольчугино инспекторы ОГИБДД встретились с ребятами, проживающими в близлежащих домах.Инспекторы напомнили ребятам о важности соблюдения Правил дорожного движения, пользе применения светоотражающих элементов, правилах безопасного поведения во дворах.Особое внимание в ходе встреч уделили правилам безопасного управления велосипедами и другими видами двухколесного транспорта.Участники беседы задавали полицейским вопросы, на которые получали развернутые ответы.В завершение встречи участники отметили, что такие мероприятия, безусловно, полезны.