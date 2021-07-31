В декабре прошлого года в полицию с заявлением пришел местный житель. У него со счета пропали 20 тысяч рублей. По данным пресс-службы УМВД, подозреваемым в краже оказался 22-летний внук. Молодой

В декабре прошлого года в полицию с заявлением пришел местный житель. У него со счета пропали 20 тысяч рублей. По данным пресс-службы УМВД, подозреваемым в краже оказался 22-летний внук. Молодой человек знал, что у деда была банковская карта, поэтому, когда пенсионер уснул, внук подключил ее к мобильному телефону и перечислил деньги. Потом он их потратил.