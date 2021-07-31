Особое внимание уделили правилам безопасного управления велосипедами и другими видами двухколесного транспорта.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Кольчугинскому району в рамках мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, проводят акцию «Безопасный двор». Цель акции – воспитание в юных жителях района дисциплинированных участников дорожного движения.В одном из дворов Кольчугина инспекторы напомнили ребятам о важности соблюдения Правил дорожного движения, пользе применения светоотражающих элементов, правилах безопасного поведения во дворах.Особое внимание уделили правилам безопасного управления велосипедами и другими видами двухколесного транспорта.