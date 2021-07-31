Инцидент произошёл сегодня в Коврове на улице Восточный проезд.

Инцидент произошёл сегодня в Коврове на улице Восточный проезд.Как сообщают в соцсетях очевидцы, ребёнок примерно 2-ух лет, выпал из окна 1-ого этажа.Отмечается, что после происшествия малыш был в сознании. Однако всё же вызвали "скорую".ФОТО: